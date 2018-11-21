يويفا يدرس استخدام حكم الفيديو المساعد في دوري الأبطال

كشفت تقارير بريطانية اليوم الأربعاء أن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" قد يتم تطبيقها في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بدءاً من دور الستة عشر.

وقالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ستناقش هذا الموضوع مطلع ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن دور المجموعات للبطولة الأوروبية سيختتم منافساته في ديسمبر، على أن يبدأ دور الستة عشر في فبراير من العام القادم.

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وكان من المقرر أن يتم تدشين تقنية حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال أوروبا لأول مرة بدءاً من موسم 2019-2020.

وأعلن يويفا في وقت سابق أنه بدأ تحضيراته لتطبيق التقنية التكنولوجية الجديدة في دوري أبطال أوروبا.

وأثارت حادثة خلال مباراة مانشستر سيتي أمام شاختار دونيتسك مطلع نوفمبر الجاري الجدل مرة أخرى حول أهمية تطبيق هذه التقنية في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن حكم ذلك اللقاء احتسب ركلة جزاء لصالح رحيم ستيرلينغ جناح مانشستر ستي، رغم أنه لم يتعرض لعرقلة من أي من لاعبي الفريق المنافس، وذلك بعدما تعثر بمفرده إثر ارتطام قدمه بالأرض عندما كان يحاول ركل الكرة