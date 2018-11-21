كاسياس يقترب من الدوري الأميركي
إيكر كاسياس
يستعد شيكاغو فاير للتعاقد مع إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.
وجدد "القديس" عقده الصيف الماضي لموسم إضافي مع فريقه الحالي بعد تحقيق لقب الدوري البرتغالي.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن الفريق الأميركي حاول ضم كاسياس الصيف الماضي، لكن الحارس الإسباني رفضه رغبة منه في البقاء في أوروبا.
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وأشارت إلى أن صاحب الـ 37 عاماً قد لا يستمر لعام إضافي في بورتو مما جعل المسؤولين في شيكاغو فاير على أتم استعداد للتعاقد معه.
وكان جمهور المنتخب الإسباني قد انتقد مستوى حراس المرمى وطالبوا بإعادة كاسياس من جديد لتمثيل المنتخب.
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