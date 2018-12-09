أرسنال يستعد لبيع أوزيل مقابل 25 مليون جنيه
مسعود أوزيل
أكدت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن آرسنال حدد ثمن لاعبه مسعود أوزيل، بعد اقتراب رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقالت الصحيفة أن النادي اللندني يعتزم بيع نجم الوسط الألماني مقابل 25 مليون جنيه استرليني فقط لأي طرفٍ يرغب في شرائه، وذلك على خلفية أزمته مع المدرب أوناي إيمري التي تسببت بابتعاده عن تشكيلة الغانرز خلال المباريات الماضية.
5 أرقام حققها صلاح بعد ثلاثيته في شباك بورنموث
سولاري: حقق ريال مدريد رغم الظروف الجوية الصعبة
مبابي: يمكنني التفوق على ميسي في السنوات القادمة
ملخص مباراة هويسكا وريال مدريد 0-1 الدوري الإسباني
ميسي: الفوز على إسبانيول جاء نتيجة العمل الجماعي
وأوضحت تقارير أن آرسنال قد يوافق على بيع أوزيل بمبلغ مخفض مقابل التخلص من الراتب المرتفع الذى يتقاضاه صانع الألعاب، والبالغ 350 ألف جنيه أسبوعياً.
وأبدى إنتر اهتمامه بالتعاقد مع النجم الألماني خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه، في ظل مشاركته في دوري أبطال أوروبا.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن ممثلي أوزيل بما فيهم شقيقه موتلو سيبدأون المحادثات مع إنتر هذا الأسبوع.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- توقعات عودة ليبي لتدريب ايطاليا، روبينيو يوافق على الانتقال لمانشستر ، والمصري نصري في أرسنال بـ20 مليون يورو
- كاكا يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام2007، مورينهو يوقع على عقد ابتدائي لتدريب ميلان، وليفربول يشترط 40 مليون استرليني لبيع كراوتش
- دروجبا يعتبر نفسه الأفضل في الدوري الانجليزي،ليمان يعرب عن أمله بالاستمرار مع أرسنال،وليبي ينفي انتقاله للتدريب في الدوري الانجليزي
- فان بيرسي مستمر مع أرسنال بعد 2011، والصربي فوكوفيتش مدرباً للإسماعيلي
- برشلونة يشترط 35 مليون استرليني لبيع رونالدينهو، إقالة رونالد كومان المدير الفني لفالنسيا الأسباني، والأهلي المصري يتوج بطلا للدوري للمرة ال 33