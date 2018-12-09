أرسنال يستعد لبيع أوزيل مقابل 25 مليون جنيه

مسعود أوزيل

أكدت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن آرسنال حدد ثمن لاعبه مسعود أوزيل، بعد اقتراب رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت الصحيفة أن النادي اللندني يعتزم بيع نجم الوسط الألماني مقابل 25 مليون جنيه استرليني فقط لأي طرفٍ يرغب في شرائه، وذلك على خلفية أزمته مع المدرب أوناي إيمري التي تسببت بابتعاده عن تشكيلة الغانرز خلال المباريات الماضية.

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وأوضحت تقارير أن آرسنال قد يوافق على بيع أوزيل بمبلغ مخفض مقابل التخلص من الراتب المرتفع الذى يتقاضاه صانع الألعاب، والبالغ 350 ألف جنيه أسبوعياً.

وأبدى إنتر اهتمامه بالتعاقد مع النجم الألماني خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه، في ظل مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ممثلي أوزيل بما فيهم شقيقه موتلو سيبدأون المحادثات مع إنتر هذا الأسبوع.