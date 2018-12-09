ملخص مباراة هويسكا وريال مدريد 0-1 الدوري الإسباني

بايل يحتفل بهدفه

حقق ريال مدريد فوزاً هزيلاً على مستضيفه هويسكا متذيل الترتيب بهدفٍ دون رد في المباراة التي جرت على ملعب آلكوراز ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق غاريث بايل من تسديدة يسارية في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من زميله ألفارو أودريوزولا.

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ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 26 نقطة ليحتل المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.

أما هويسكا فتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز العشرين والأخير.