سولاري: حقق ريال مدريد رغم الظروف الجوية الصعبة

سانتياغو سولاري

أبدى سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد سعادته بالفوز على هويسكا خارج أرضه بهدفٍ نظيف ضمن الدوري الإسباني رغم الطقس البارد.

وقال الأرجنتيني: "كانت الأجواء سيئة بالنسبة للفريقين، وأثرت الرياح على أداء اللاعبين، لكننا حققنا الفوز في النهاية وظفرنا بالنقاط الثلاث وهذا هو الأهم.

"أحرز بايل هدفاً رائعاً، لكننا لم نظهر بأفضل مستوياتنا، فيما أبدى هويسكا بدوره شجاعة كبيرة، إلا أننا أظهرنا مع ذلك شخصية رائعة في مثل هذه الظروف الجوية ونجحنا في الدفاع عن هدفنا وتحقيق الانتصار".

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وقال سولاري عن حظوظ ريال مدريد في المنافسة على لقب الليغا: "لم يشهد الدوري الإسباني هذه المنافسة القوية منذ فترة طويلة، لنستمتع بهذا، فأنا أحب القتال والكفاح على اللقب".

يذكر أن ريال مدريد يحتل حالياً المركز الرابع في ترتيب الدوري بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر.