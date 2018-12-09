مبابي: يمكنني التفوق على ميسي في السنوات القادمة

تصريحات قد يرى البعض أنها تتسم بالرعونة من الشاب مبابي

أكد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سعيه لتخطي غريمه ليونيل ميسي قائد برشلونة في السنوات المقبلة.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها الدولي الفرنسي الشاب لشبكة "كانال بلوس"، وأكد خلالها أنه يستطيع تخطي المستوى الذي يقدمه "ليو".

وقال مبابي: "ميسي؟ لديه قدرات كبيرة بكل تأكيد وهذا أمر لا يمكن إنكاره، لكني أعتقد أن بإمكاني أن أصبح أفضل منه بكثير خلال ثلاث أو أربع سنوات بالعمل على تطوير نفسي".

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وأضاف الحاصل على جائزة أفضل نجم شاب في العالم: "أحترم كثيراً ما قدمه ميسي لكرة القدم حتى الآن، إنه لاعب جيد للغاية".

وكان مبابي قد توج رفقة باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي بالإضافة لكأس العالم مع منتخب فرنسا بعد تجاوز ميسي ومنتخب الأرجنتين تحديداً في دور الـ 16.

يذكر أن مبابي يعد أحد أفضل المواهب الشابة في العالم حالياً، وكان مرشحاً لجائزة أفضل لاعب في العالم التي نالها لوكا مودريتش.