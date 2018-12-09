5 أرقام حققها صلاح بعد ثلاثيته في شباك بورنموث

محمد صلاح

حقق محمد صلاح نجم ليفربول 5 أرقام بعد تسجيله ثلاثة أهداف في مباراة فريقه أمس السبت أمام مستضيفه بورنموث والتي انتهت برباعية نظيفة ضمن المرحلة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أرقام الدولي المصري على النحو التالي:

- أصبح صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 40 هدفاً في الدوري الإنجليزي حيث سجل هذا العدد من الأهداف في 52 مباراة ليتفوق بذلك على العديد من نجوم الريدز عبر التاريخ مثل فيرناندو توريس وروبي فاولر ومايكل أوين ولويس سواريز.

- بات أكثر لاعب افتتح التسجيل هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بواقع 7 مرات.

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- أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في 3 مباريات متتالية في شباك بورنموث ويعتبر هذا الهاتريك الثاني لصلاح هذا الموسم.

- بات أول لاعب من ليفربول يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي خارج ملعب آنفيلد منذ لويس سواريز ضد كارديف في مارس 2014.

- أصبح المصري في المركز الثاني من حيث عدد الأهداف المسجلة في الدوريات الخمسة الكبرى منذ انطلاقة الموسم الماضي بواقع 41 هدفاً، بعد ليونيل ميسي الذي سجل 43 هدفاً.