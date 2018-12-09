ميسي: الفوز على إسبانيول جاء نتيجة عمل جماعي

ليونيل ميسي

أكد ليونيل ميسي هداف برشلونة أن الفوز على إسبانيول جاء بعد عمل جماعي رائع من زملائه وأن جميعهم قدم مباراة جيدة.

وفاز البارسا على مستضيفه وجاره الكتالوني برباعية نظيفة جاءت عن طريق ميسي بهدفين من ركلتين حرتين وعثمان ديمبيلي ولويس سواريز.

وقال "ليو" في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية عقب المباراة: "كان الفوز مهماً للغاية لأنه على ملعب صعب اعتدنا مواجهة منافس شرس عليه، لكننا سيطرنا على اللقاء واستحقينا الفوز.

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"مباراة جيدة بالنسبة للفريق من الناحية الجماعية، خرجنا من المباراة بتركيزٍ عالٍ وحالفنا الحظ بالتسجيل مبكراً وهذا ما فتح اللقاء وغيّر ديناميكية الأداء إذ وجدنا المساحات لصناعة الفرص.

ورفض ميسي الإشارة إلى مستواه في اللقاء موضحاً أن الأداء الجماعي سبب الفوز، حيث قال "سعيد بتنفيذ هاتين الركلتين وتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق في انتزاع النقاط الثلاثة".

واختتم: "لدينا أحساس بأننا سنقدم موسماً جيداً ونفوز بالعديد من الالقاب، لكننا ما زلنا في ديسمبر وما زال أمامنا مشوار طويل حتى النهاية".

وبات ميسي أكثر لاعب سجل في مرمى إسبانيول عبر التاريخ، كما أنه الهداف التاريخي لديربي كتالونيا.