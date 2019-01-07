أرقام تقف عائقاً أمام ميسي ورونالدو في دوري أبطال أوروبا

رونالدو وميسي

يعتبر النجم ليونيل ميسي، وغريمة التقليدي كريستيانو رونالدو، أحد أفضل مسجلي الأرقام على مستوى مختلف المسابقات، سواء المحلية أو القارية، لكن إلى الآن ما زالت بعض الأرقام المسجلة في دوري أبطال أوروبا بعيدة عنهما.



ويعتبر النجم البرتغالي الهداف الأفضل في تاريخ المسابقة برصيد 124 هدفاً، أما غريمه الأرجنتيني فهو أبرز مسجل في نادٍ واحد في المسابقة الأوروبية، برصيد 109 أهداف، لكن بعض الأرقام ما زال النجم الألماني غيرد مولر، والهولندي روي ماكاي، والفرنسي بوفاتيمبي غوميز يحتفظون بصدارتها.

ولعب رونالدو 166 مباراة في المسابقة الأوروبية، وهو ليس ببعيد عن حامل الرقم القياسي إيكر كاسياس، الذي يملك 184 لقاء، لكنه لن يتمكن من تجاوزه هذا الموسم، ومع ذلك يمكن أن ينضم إلى كلارينس سيدورف، بأن يتوج باللقب برفقة ثلاثة أندية مختلفة، بعد أن حصد الأخير اللقب مع أياكس وريال مدريد وميلان.

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ولم يسجل رونالدو وميسي أي هدف قبل الدقيقة الرابعة في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يملك ماكاي، أسرع هدف في تاريخ المسابقة، وجاء بعد 10 ثوانٍ و25 جزاء، وسجله بشباك ريال مدريد في مارس 2007.

وإذا كان ميسي يحمل أكبر عدد من الثلاثيات في دوري أبطال أوروبا، وسجلها في 8 مناسبات، فأن غوميز هو صاحب الـ "هاتريك" الأسرع، والذي سجله خلال 8 دقائق ضد دينامو زاغرب في ديسمبر 2011، ورونالدو ليس بعيداً، مع 3 أهداف في 12 دقيقة ضد مالمو.



ويبقى مولر الهداف الأكثر فعالية في المسابقة بمعدل (0.97)، ويأتي ميسي ثانياً بنسبة (0.82)، متقدماً على رونالدو الذي يملك بنسبة (0.75)، وتمكن الكولومبي راداميل فالكاو من تسجيل 18 هدفاً أوروبياً، لكن في الدوري الأوروبي موسم 2010-2011، أما البرتغالي هو الأكثر تسجيلاً في موسم واحد بدوري الأبطال، حيث سجل 17 هدفاً في 2013-2014، أما أفضل رقم لميسي هو 14 هدفاً في موسم 2011-2012.