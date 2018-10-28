أرقام من الكلاسيكو بعد فوز برشلونة الكاسح

سواريز (يسار) يتألق ويمنح برشلونة فوزاً مهماً

سقط ريال مدريد أمام مستضيفه برشلونة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب كامب ناو في إطار مباريات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخسر فيها بطل أوروبا ثلاث مباريات متتالية في الليغا منذ مايو من عام 2009.

ويعتبر يولين لوبيتيغي سادس مدرب يخسر في أول كلاسيكو له من ضمن آخر سبعة مدربين لريال مدريد، حيث خسر إلى جانبه كلٌ من خواندي راموس ومانويل بيليغريني وجوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي ورافاييل بينيتيز من قبله.

وكان الوحيد من آخر سبعة مدربين لريال مدريد الذي فاز في أول كلاسيكو له هو زين الدين زيدان.

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أحرز مهاجم برشلونة لويس سواريز الثلاثية الـ 25 في تاريخ مباريات الكلاسيكو، وهو الهاتريك رقم 12 للاعبي برشلونة في تاريخ المواجهة.

كما يعتبر سواريز أول لاعب يحرز ثلاثية في الكلاسيكو منذ ليونيل ميسي في مارس 2014.

باستثناء "ليو"، بات سواريز أول لاعب يحرز هاتريك في الكلاسيكو في الليغا بعد روماريو عام 1994.

كما أن هذه المباراة شهدت خماسية لبرشلونة في الكلاسيكو للمرة الأولى منذ نوفمبر عام 2010 في المباراة الشهيرة التي انتهت بانتصار البلاوغرانا بخماسية نظيفة.