أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون 2-1 الدوري الإنجليزي

مارسيال وبوغبا يقودان يونايتد لفوز ثمين

حقق مانشستر يونايتد فوزاً صعباً في نهاية المطاف على ضيفه إيفرتون وهزمه بهدفين لهدف في اللقاء الذي جرى على ملعب أولد ترافورد لحساب المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا الشياطين الحمر عن طريق بول بوغبا (27)، وأنتوني مارسيال (49)، أما هدف الخاسر الوحيد فسجله غيلفي سيغوردسون في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

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بهذا الانتصار، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 15 نقطة في المركز التاسع.

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