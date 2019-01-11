أزمة كوتينيو تطفو على السطح في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية الجمعة عن وجود أزمة داخل نادي برشلونة بطلها لاعب الوسط فيليبي كوتينيو الذي يعاني من تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن البارسا سعى خلال الفترة الماضية لإخفاء حقيقية وجود أزمة بين الدولي البرازيلي والجهاز الفني للفريق الأول، إلا إن تصريحات أعضاء هذا الجهاز الخميس سلطت الضوء بشكل كبير على هذه المشكلة.

يشار إلى أن برشلونة سقط أمام ليفانتي بنتيجة 1-2 في ذهاب دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا.

وقال جون آسبيازو، مساعد المدير الفني لبرشلونة قبل المباراة في تصريحات نقلتها الصحيفة: "ربما لا يتمتع كوتينيو بنفس مستوى الموسم الماضي، تفوق (عثمان) ديمبيلي عليه بعض الشيء".

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وبدت تصريحات مساعد المدير الفني لبرشلونة حادة ومبالغ فيها بعض الشيء في حينها، لكن مباراة الخميس دللت بشكل كبير على صدق حدسه، إذ غاب كوتينيو عن الظهور بالمستوى المطلوب خلال فترات طويلة من اللقاء، كما فقد الكرة في 17 مناسبة، ولم يحفظ ماء وجهه سوى إحرازه الهدف الوحيد لبرشلونة من ركلة جزاء.

ولم يكن إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة أقل حدة وصراحة من مساعده خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، حيث قال: "إذا كان أحد اللاعبين لا يشعر بالسعادة فعليه أن يقاتل من أجل تغيير الموقف"، في إشارة إلى كوتينيو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أحد وكلاء النجم البرازيلي تواصلوا مع إدارة النادي وأبلغها بتضرر كوتينيو من وضعه السيء في الفريق، كما أعرب بعض من قيادات النادي عن استيائهم من الطريقة التي يتعامل بها فالفيردي مع موكله.

وازداد الأمر سوءاً بعدما تحول كوتينيو، الذي كلف خزانة برشلونة 160 مليون يورو، إلى لاعب بديل في كثير من الأحيان، وهو أمر رغم تقبل اللاعب له كونه يتمتع بشخصية رصينة ويحترم قرارات مدربه، يبدو مثيراً للجدل وغير منطقي.

وبدأ كوتينيو يفقد مكانه ضمن التشكيلة الأساسية لبرشلونة بعدما قرر فالفيردي الدفع بلاعب ثالث في منتصف الملعب إلى جانب سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش، ويقوم بهذا الدور بالتبادل كل من آرثر وآرتورو فيدال، بالإضافة إلى التألق الواضح لديمبيلي.