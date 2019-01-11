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ملخص مباراة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان 1-0 كأس آسيا 2019

ملخص مباراة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان 1-0 كأس آسيا 2019
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نشر 11 كانون الثاني/يناير 2019 - 23:17 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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كوريا الجنوبية إلى الدور الثاني
كوريا الجنوبية إلى الدور الثاني

حجز منتخب كوريا الجنوبية بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه على منتخب قيرغيزستان بنتيجة 1-0 على ملعب هزاع بن زايد في العين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس آسيا 2019 في الإمارات.

وسجل كيم مين جاي هدف الفوز في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الجمعة أيضاً فوز الصين على الفلبين 3-0 على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

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وحافظ منتخب الصين على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية، في حين بقي رصيدا قيرغيزستان والفلبين خاليين من النقاط، إذ ضمنت الصين وكوريا الجنوبية التأهل إلى دور الـ 16.

وتقام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة الأربعاء المقبل، إذ تلتقي كوريا الجنوبية مع الصين وقيرغيزستان مع الفلبين.

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