أهداف مباراة الصين والفلبين 3-0 كأس آسيا 2019

لاعبو الصين يحييون الجماهير بعد الفوز الكبير

تأهل المنتخب الصيني إلى دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2019 بتغلبه على نظيره الفلبيني 3-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وتقمص وو لي دور البطولة بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 40 و66، فيما أضاف يو داباو الهدف الثالث في الدقيقة 81.

ومن الممكن ألا ينهي المنتخب الصيني المجموعة محتلاً المركزين الأول أو الثاني، المؤهلين إلى الدور التالي، لكنه سيصعد بصفته واحداً من بين أفضل أربعة منتخبات ستحتل المركز الثالث.

أهداف مباراة أستراليا وفلسطين 3-0 كأس آسيا 2019

رونالدو يعود لتمثيل البرتغال خلال 2019

بايرن ميونيخ يزاحم برشلونة لخطف توقيع رابيو

إنتر يعاقب إيكاردي

ريال مدريد يؤكد ابتعاد كورتوا عن الملاعب بداعي الإصابة

وكان المنتخب الصيني قد تغلب على نظيره القيرغيزستاني 2-1 في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب الفلبين أمام منتخب كوريا الجنوبية 0-1.

وبات المنتخب الصيني ثاني المتأهلين إلى دور الستة عشر خلف المنتخب الأردني الذي يتصدر المجموعة الثانية.

يذكر أنها المشاركة الأولى للمنتخب الفلبيني في نهائيات كأس آسيا، لكنه حتى الآن فشل في تسجيل أي هدف أو حصد أي نقطة.