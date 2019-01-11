أهداف مباراة أستراليا وفلسطين 3-0 كأس آسيا 2019

أستراليا تحيي آمالها بفوز كبير على فلسطين

خسر المنتخب الفلسطيني أمام نظيره الأسترالي حامل اللقب بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما الجمعة في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا 2019.

وأنهى المنتخب الأسترالي شوط المباراة الأول متقدماً بهدفين، سجلهما جيمي ماكلارين في الدقيقة (18)، وأوير مابيل في الدقيقة (20)، قبل أن يضيف هدفاً ثالثاً في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عبر أبوستولوس جيانو.

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وقدم المنتخب الفلسطيني مباراة أفضل في الشق الهجومي مقارنة بالمباراة الأولى أمام منتخب سوريا، إلا أنه لم يتمكن من خلق فرص حقيقية على المرمى الأسترالي، وارتكب في الجانب الدفاعي أخطاء كلفّته الخسارة بثلاثة أهداف.

وبهذه النتيجة رفع منتخب أستراليا رصيده إلى ثلاث نقاط، في حين تجمّد رصيد منتخب فلسطين عند نقطة وحيدة حصدها من تعادله في الجولة الأولى.

وما زال المنتخب الفلسطيني يملك حظوظاً في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.