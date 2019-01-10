رونالدو يعود لتمثيل البرتغال خلال 2019

بعد غيابه الطويل دولياً، كشف نجم المنتخب البرتغالي وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو أن عودته لتمثيل بلاده قد تكون قريبة، لافتاً إلى أنه سيكون تحت تصرّف المدرب فيرناندو سانتوس في 2019.

فمنذ خروج البرتغال من ثمن نهائي كأس العالم في روسيا الصيف الماضي على يد أوروغواي، لم يخض رونالدو أي مباراة مع منتخب بلاده.

إلا أنّ البرتغالي قال في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "كان القرار الصائب ترك المنتخب الوطني لفترة قصيرة، لكني سأعود لتمثيله مجدداً هذا العام".

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ولم يسافر رونالدو رفقة بعثة المنتخب البرتغالي في الفترة الماضية خلال مشاركته في دوري الأمم الأوروبية، لمنحه الوقت للتأقلم مع ناديه الجديد يوفنتوس، الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي قادماً من ريال مدريد مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

وبعد بداية عانى خلالها من عقم تهديفي، استعاد "صاروخ ماديرا" إيقاعه، وبات يتصدر حالياً ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 14 هدفاً.

وفي غياب رونالدو، بلغ المنتخب البرتغالي نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث سيواجه نظيره السويسري، بينما يجمع نصف النهائي الثاني بين منتخبي إنجلترا وهولندا.