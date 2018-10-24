أساطير مانشستر يونايتد يهاجمون اللاعبين في مباراة يوفنتوس

فريق مانشستر يونايتد

هاجم ريو فيرديناند وبول سكولز أساطير مانشستر يونايتد لاعبي الفريق بعد الخسارة من يوفنتوس في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وحقق يوفنتوس الفوز على الشياطين الحمر بهدف نظيف أحرزه باولو ديبالا في ملعب أولد ترافورد.

وقال المدافع السابق لمانشستر يونايتد: "لو أردنا اختصار المباراة في جملة واحدة فهي لقاء بين الأطفال والكبار، كان يوفنتوس مسيطراً على المباراة من جميع الجوانب وامتلكوا إمكانيات أفضل بكثير من الشياطين الحمر.

"كان هنالك فارق بين الطرفين في الجودة في التعامل مع الكرة وإدارة المباراة، استحق البيانكونيري الفوز دون شك".

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من جانبه، علّق بول سكولز على الهزيمة بالتأكيد على عظمة العمل الذي يقوم به ماسيميليانو آليغري في كتيبة يوفي.

"من خلال المباراة تعتقد أن لاعبي يوفنتوس يفهمون بعضهم ويتحركون ككلتة واحدة، بينما في مانشستر كان هناك حالة من عدم الانسجام وكأنهم يلعبون لأول مرة".

واختتم: "من الطبيعي في ظل هذه المستويات أن يكون يوفنتوس منافساً على اللقب، بينما يحتاج مانشستر يونايتد لعمل كبير من أجل المضي قدماً في البطولة".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر يوفنتوس بـ 6 نقاط، يليهما فالنسيا في المركز الثالث.