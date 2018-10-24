بنزيمة: أعلم أني مطالب بإحراز المزيد من الأهداف

كريم بنزيمة

قال كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد أنه يعلم تماماً أنه مطالب بإحراز المزيد من الأهداف، كما دافع بقوة عن المدرب يولين لوبيتيغي المهدد بالإقالة.

وحقق ريال مدريد انتصاراً بنتيجة 2-1 على فيكتوريا بيلزن في دوري أبطال أوروبا أوقف معه سلسلة نتائجه السلبية وعدم انتصاره في 5 مباريات متتالية، وقد سجل المهاجم الفرنسي الهدف الأول قبل أن يضيف مارسيلو الثاني.

ولم يحرز بنزيمة سوى 31 هدفًا للريال آخر موسمين مما عرضه لانتقادات واسعة من جماهير النادي التي تطالب بالتعاقد مع مهاجم أقوى وأفضل.

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لوبيتيغي يتحدث عن إصابة مارسيلو

وسُئل اللاعب إن كان مرهقاً عقب اللقاء أمام الفريق التشيكي، فأجاب: "لا، أعلم أني مطالب بإحراز المزيد من الأهداف، أفكر في ذلك دائماً ويمثل لي حافزاً مهماً".

وقال بنزيمة عن المدرب ومستقبله: "لدينا ثقة كبيرة في المدرب، نحن معه، الخطأ ليس دائماً خطأ المدرب، إنه خطأ اللاعبين أيضاً، هو يضع اللاعين في الملعب لكننا مطالبون بالمزيد من العمل، أراه مدرباً جيداً".

وأتم مهاجم ليون السابق قائلاً: "كما قلت، لوبيتيغي يعلم أننا نثق به، وسنواصل العمل على تحسين بعض الأشياء لنحقق الفوز".