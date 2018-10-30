أسبوعان أمام ريال مدريد لاختيار مدربه

صورة أرشيفية لكونتي ومورينيو

تعثرت مفاوضات ريال مدريد للتعاقد مع أنتونيو كونتي ليخلف المدرب المقال يولين لوبيتيغي.

يقال أن السبب خلف ذلك هو المشكلة القانونية بين المدرب الإيطالي وناديه السابق تشيلسي، إضافة لرفض عدد من لاعبي ريال قدومه.

ويتم الحديث حالياً عن وجود جوزيه مورينيو في كواليس هذه المفاوضات.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن ريال فيه إقالة لوبيتيغي وتعيين سانتياغو سولاري مدرباً مؤقتاً، وبذلك سيكون أمام النادي أسبوعان لتحديد مدربه الدائم، سواء أكان كونتي أو سولاري أو اسم ثالث.

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بدورها، قالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في إعادة مورينيو لمقعد المدير الفني، وهو الأمر الذي دعا كونتي للانتظار رغبة منه في خلافة المدرب البرتغالي في مانشستر يونايتد.

ولا تبدو إقالة مورينيو من تدريب يونايتد قريبة، إذ لا يرغب النادي الإنجليزي في دفع شرط جزائي يقترب من 30 مليون جنيه استرليني للمدير الفني البرتغالي، لذلك سينتظر حتى نهاية الموسم من أجل تقييم الوضع في ظل الحديث عن وجود بند يسمح للنادي بإقالة مورينيو دون دفع أي مقابل له بحال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويعني هذا أن على ريال الانتظار حتى الصيف للتوقيع مع مورينيو، وعلى الأرجح سيكمل الموسم الجاري بسولاري الذي يشرف على ريال مدريد كاستيا منذ بدء موسم 2016-2017.