رسمياً: ريال مدريد يقيل لوبيتيغي ويعين سولاري بديلاً له

يولين لوبيتيغي

أعلن ريال مدريد رسمياً إقالة المدرب يولين لوبيتيغي من منصب المدير الفني بعد يوم من الخسارة الكارثية أمام الغريم برشلونة بخماسية مقابل هدف.

تأتي إقالة المدرب بعد تراجع ترتيب الملكي إلى المركز التاسع في الدوري الإسباني بعد عشرة مراحل على بداية الموسم.

كما أعلنت إدارة النادي تولي سانتياغو سولاري مدرب فريق الشباب منصب المدير الفني للفريق الأول خلفاً للوبيتيغي.

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وكان لوبيتيغي قد أشرف على ريال مدريد الصيف الماضي مما أدى إلى فقدانه لمنصبه على رأس الجهاز الفني في منتخب إسبانيا عشية المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 نظراً لاستياء الاتحاد الإسباني من إعلان انتقاله لريال مدريد مبكراً.

يذكر أن لوبيتيغي أشرف على ريال مدريد خلفاً لزين الدين زيدان الذي رحل عن ملعب سانتياغو بيرنابيو عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.