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رسمياً: ريال مدريد يقيل لوبيتيغي ويعين سولاري بديلاً له

رسمياً: ريال مدريد يقيل لوبيتيغي ويعين سولاري بديلاً له
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