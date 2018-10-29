ملخص مباراة توتنهام ومانشستر سيتي 0-1 الدوري الإنجليزي

لاعبو سيتي يحتفلون بهدف محرز

استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على مستضيفه توتنهام هوتسبير بهدفٍ نظيف على ملعب ويمبلي في قمة المرحلة العاشرة من البطولة.

ويدين السيتيزنز بهذا الانتصار للنجم رياض محرز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 6.

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بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة وبفارق الأهداف عن ليفربول الثاني.

أمام توتنهام، فتجمد رصيده بدوره عند 21 نقطة في المركز الخامس.