أهداف مباراة لاتسيو وإنتر 0-3 الدوري الإيطالي

إيكاردي يقود إنتر لاستعادة توازنه بعد السقوط أمام برشلونة في دوري الأبطال الأسبوع الماضي

اكتسح إنتر مستضيفه لاتسيو بثلاثيةٍ نظيفة في اللقاء الذي جرى على ملعب أولمبيكو ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي.

تناوب على تسجيل الأهداف الثنائي ماورو إيكاردي (هدفان في الدقيقتين 28 و 70)، ومارسيلو بروزوفيتش (41).

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بهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 22 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن نابولي الثالث، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 18 نقطة في المركز الرابع.