لوبيتيغي يشكر ريال مدريد بعد إقالته

يولين لوبيتيغي

توجه يولين لوبيتيغي بالشكر لريال مدريد على منحه فرصة تدريبه خلال الفترة السابقة، كما شكر لاعبي وموظفي النادي والجماهير.

وأعلن ريال مدريد رسمياً أمس إقالة المدير الفني بعد أقل من 5 أشهر من التعاقد معه نتيجة لسوء النتائج، وقال النادي في بيان أن جودة اللاعبين والتي يثبتها ترشح 8 منهم لجائزة الكرة الذهبية لا تتناسب أبداً مع النتائج هذا الموسم.

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وأصدر صاحب الـ 52 عاماً بياناً بدوره جاء فيه: "بعد القرار الذي اتخذه مجلس إدارة ريال مدريد، أود شكر النادي على الفرصة التي منحت لي. شكراً للاعبين على جهدهم وعملهم، وكذلك لجميع موظفي النادي على معاملتهم الجيدة خلال الفترة الماضية.

"وامتناني بالتأكيد للجماهير لدعمها، أتمنى للنادي الأفضل بقية الموسم".

وأعلن ريال تعيين سانتياغو سولاري مدرباً مؤقتاً، فيما يعد أنتونيو كونتي الخيار المفضل لخلافة لوبيتيغي بشكلٍ دائم، لكن المفاوضات متعثرة حالياً بسبب مطالب المدير الفني الإيطالي.