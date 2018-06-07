أهداف مباراة البرتغال والجزائر 3-0 الودية

رونالدو يعود للمشاركة مع منتخب بلاده

أنهى منتخب البرتغال تحضيراته لكأس العالم 2018 بالفوز بثلاثية نظيفة على حساب ضيفه الجزائري على ملعب دا لوز في لشبونة.

ويشارك المنتخب البرتغالي المتوج بلقب يورو 2016 في المونديال ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران.

وسبق لبرازيليي أوروبا أن واجهوا كلاً من مصر وفازوا 2-1، وتونس وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2، ليأتي الفوز الكبير على الجزائر بثلاثية نظيفة من أجل التحضير لمواجهة أسود الأطلس في كأس العالم.

وشهد اللقاء عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو للمباريات، بعدما حصل على راحة عقب تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

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وسجل غونزالو غيديس الهدف الأول في الدقيقة 17، بعد تمريرة رائعة من بيرناردو سيلفا، وفي الدقيقة 37 أضاف برونو فيرنانديز الهدف الثاني من صناعة رونالدو.

وعاد غيديس في الشوط الثاني ليسجل ثاني أهدافه وثالث أهداف منتخب بلاده في الدقيقة 55 إثر عرضية رافاييل غيريرو.

يذكر أن منتخب الجزائر يعاني تحت قيادة المدير الفني رابح ماجر الذي بات أقرب للإقالة جراء النتائج السيئة، والخسارة من الرأس الأخضر بثلاثة أهداف لهدفين قبل أيام.