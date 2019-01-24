أغلى 5 هولنديين في تاريخ كرة القدم

دي يونغ يوقع على كشوفات انضمامه لبرشلونة

أعلن برشلونة أمس ضم موهبة الوسط الهولندية، فرينكي دي يونغ القادم من أياكس أمستردام.



وحسم البارسا سباق التعاقد مع لاعب الوسط الشاب (21 عاماً) والذي كان هناك صراع كبير من أجل الحصول على خدماته بين النادي الكتالوني وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، لكن رغبة برشلونة الحقيقية والأهمية التي اوضحها له النادي في الدور الذي سيلعبه دفعت دي يونغ لاختيار متصدر الدوري الإسباني الحالي.



وسينضم دي يونغ لصفوف برشلونة بداية من صيف 2019 بعقد يمتد لخمسة مواسم، وذلك بعد أن أمضى 3 مواسم رفقة أياكس، قدم خلالها مستويات مميزة جعلته يحصل على 5 مشاركات دولية مع المنتخب الهولندي في عام 2018، وهو العام الذي شهد ضمان هولندا المشاركة في الدور الأخير من دوري الأمم الأوروبية.



ودخل دي يونغ ضمن قائمة الهولنديين الأغلى في كرة القدم، لكن ما هو ترتيبه بين أغلى 5 هولنديين في اللعبة؟



5- ممفيس ديباي (34 مليون يورو)



في صيف 2015، وفي اطار البحث عن جناح مهاجم في عملية بناء الفريق، قرر مانشستر يونايتد دفع مبلغ ضخم لشراء جناح آيندهوفن الشاب ديباي، في صفقة لم يكتب لها النجاح بعد أن أمضى الهولندي أقل من موسمين رفقة الشياطين الحمر، قبل أن يتم بيعه لليون في يناير 2017.

4- آريين روبن (35 مليون يورو)



في صيف 2007، قرر ريال مدريد ضم الجناح المتألق من تشيلسي، في صفقة جعلته ثاني أغلى هولندي في العالم وقتها.



لعب روبن في الملكي لموسمين فقط، وشارك معه في تحقيق لقب الدوري الإسباني (موسم 2007-2008)، وسجل 13 هدفاً في 65 مشاركة، قبل أن يرحل صيف عام 2009 إلى بايرن ميونيخ.

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3- مارك أوفرمارس (40 مليون يورو)

حافظ الجناح الطائر على لقب أغلى هولندي في العالم لقرابة 18 عاماً، عندما دفع برشلونة 40 مليون يورو لانتدابه صيف عام 2000 من آرسنال.

ولم تكن صفقة أوفرمارس واحدة من أنجح صفقات البارسا على الرغم من المبلغ المالي الضخم المدفوع وقتها، فاللاعب أمضى 4 مواسم مع الفريق الكتالوني، وفشل في تحقيق أي لقب معه خلالها (من 2000-2001 وحتى 2003-2004).

2- فيرجيل فان دايك (85 مليون يورو)

في نهاية عام 2017، قرر ليفربول اتخاذ خطوة وصفها الكثيرون وقتها بالمجنونة، عندما دفع 75 مليون جنيه استرليني (85 مليون يورو تقريباً) لساوثهامبتون من أجل ضم المدافع الهولندي، وهي صفقة تثبت نجاحها يوماً بعد الآخر مع وصول الريدز لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، واحتلاله حالياً قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، ولفان دايك دور كبير وواضح مما جعله يحصل على شارة قيادة منتخب بلاده أيضاً.

ويعد فان دايك أغلى مدافع في العالم حالياً، كما كان أغلى لاعب هولندي حتى الأمس.

1- فرينكي دي يونغ (86 مليون يورو)

أصبح نجم الوسط الشاب أغلى لاعب هولندي عبر التاريخ، بعد أن قرر البارسا دفع ما يزيد عن 85 مليون يورو (75 مليون يورو + 11 مليون يورو على شكل إضافات) لأياكس من أجل حسم الصفقة أمام فرق أخرى مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وحطم دي يونغ الرقم القياسي لأغلى لاعب هولندي، وهي ثاني مناسبة يكسر فيها البارسا الرقم القياسي لضم لاعب هولندي بعد صفقة أوفرمارس عام 2000.