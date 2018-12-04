أغويرو يغيب عن مواجهة واتفورد

سيرجيو أغويرو

سيواصل المهاجم سيرجيو أغويرو غيابه عن قائمة مانشستر سيتي التي ستواجه مستضيفه واتفورد ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب الدولي الأرجنتيني عن تدريبات سيتي الأخيرة، ولم يسافر مع الفريق إلى لندن قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين الليلة، بسبب إصابة عضلية.

وخرج أغويرو هداف مانشستر سيتي وصاحب الـ 8 أهداف الموسم الحالي في الدوري المحلي، عن لقاء بورنموث الذي انتهى بالفوز بنتيجة 3-1.

وتحوم الشكوك حول مشاركة الأرجنتيني في لقاء تشيلسي الأسبوع المقبل، حيث حذر الأطباء، المدير الفني بيب غوارديولا عن احتمالية غياب اللاعب حتى يناير المقبل.

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وقال المدير الفني الإسباني حول غياب هداف الفريق التاريخي: "قال الأطباء لي يوم الجمعة أن أغويرو لا يستطيع اللعب، وإذا شارك سنفقده لأربع أو خمس أسابيع، لدينا مواجهات عديدة الشهر الحالي وهو ليس بأمان".

وعن إمكانية عودة الأرجنتيني: "الآن، أنا غير متأكد، سنرى وحسبما قلت سابقاً سأتابع الأمر يوماً تلو الآخر، أتحدث مع الأطباء بشكل يومي واطلع على التقارير بانتظار القرار حيال جاهزيته".

وسيقود هجوم مانشستر سيتي بالتالي الشاب غابريل جيزوس، الذي شارك أساسياً في لقاء الفريق السابق الذي سجل خلاله هدفه الوحيد هذا الموسم في 11 مباراة خاضها بقميص الستيزينز.