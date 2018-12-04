رسمياً: تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ومونبيلييه

تم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ومونبيلييه، والتي كان من المقرر أن تقام السبت المقبل على ملعب بارك دو برانس في باريس، ضمن منافسات المرحلة الـ 17 من الدوري الفرنسي إلى أجل غير مسمى.

وكانت فرنسا قد شهدت مؤخراً سيلاً من الاحتجاجات التي أحدثت حالة من عدم الاستقرار الأمني.

وأعلن باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مباراته أمام مونبيلييه قد تم تأجيلها ولن تقام يوم السبت القادم، على أن يتم تحديد موعد آخر لإجرائها لاحقاً بالتنسيق مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

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وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيانه: "تم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ومونبيلييه المقررة يوم السبت على أن يتم تحديد موعد جديد لإقامتها لاحقاً".

يذكر أن باريس سان جيرمان الذي سيواجه ستراسبورغ غداً الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الـ 16 يتصدر الترتيب برصيد 43 نقطة، فيما يحتل مونبيلييه المركز الثاني برصيد 29 نقطة.