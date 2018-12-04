مودريتش: أريد البقاء في ريال مدريد لحين اعتزالي

لوكا مودريتش

أكد لاعب الوسط لوكا مودريتش أنه يريد إنهاء مسيرته والاعتزال في ريال مدريد.

وحصل النجم الكرواتي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2018 خلال الحفل الذي أقيم أمس في العاصمة الفرنسية باريس.

وبعدما أنهى مودريتش سيطرة الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة، يسعى نجم الوسط لاستكمال نجاحاته مع الميرينغي.

وقال مودريتش: "ينتهي عقدي مع ريال مدريد بعد عامين، والنادي يظهر لي الكثير من الحب والاحترام.

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"أريد الاعتزال في ريال مدريد لأن عائلتي تستمتع بالحياة في المدينة وبهذا النادي العظيم.

وحقق مودريتش العديد من الإنجازات في 2018، حيث قاد ريال للفوز بدوري أبطال أوروبا، وكان أحد أسباب تأهل بلاده لنهائي كأس العالم الذي خسرته أمام فرنسا.



يذكر أن اسم الكرواتي الحاصل أيضاً على جائزة الأفضل من فيفا ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد والانتقال إلى إنتر الصيف الماضي.