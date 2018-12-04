ميسي: برشلونة فوق كل شيء

ليونيل ميسي

أكد النجم ليونيل ميسي سعيه لنسيان فشله في تحقيق جائزة الكرة الذهبية هذا العام من خلال الفوز بجميع البطولات الممكنة مع برشلونة.

واحتل الهداف الأرجنتيني الحاصل على الجائزة خمس مرات سابقة المركز السادس في القائمة التي أعلنتها مجلة "فرانس فوتبول" أمس.

وبعد خسارة لقب الأفضل في العالم، أكد "ليو" أن تركيزه منصب فقط على تحقيق البطولات مع البارسا هذا الموسم.

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وقال ميسي: "لا أحب الخسارة وألعب كل مباراة من أجل الفوز، يأتي الفريق فوق كل شيء فردي، أي إنجاز يتحقق نابع من مجهود وروح الجماعة.

"عندما يبدأ الموسم أفكر فقط في التحسن فردياً وجماعياً، لذلك أريد الفوز بكل شيء، هذا هو المتوقع من نادٍ بحجم برشلونة".

ويعيش ميسي موسماً مميزاً مع برشلونة، حيث سجل 15 هدفاً في 16 مباراة خاضها حتى الآن، كما قاد البلاوغرانا لصدارة الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني بعد 14 مرحلة، كما ضمن الفريق التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.