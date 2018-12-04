بيريز: هناك علاقة حب مستمرة بين ريال مدريد والألقاب

فلورنتينو بيريز

توقع فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد استمرار ما أسماه بـ "قصة الحب" بين لاعبي الفريق والألقاب الفردية والجماعية.

ونجح لاعب وسط الملكي لوكا مودريتش في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أمس لتضاف إلى رصيده هذا العام، حيث حقق جائزة الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد قيادته ريال للفوز بدوري أبطال أوروبا ومنتخب بلاده الكرواتي لمركز الوصافة في كأس العالم الصيف الماضي.

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وقال بيريز تعليقاً على فوز مودريتش: "لدى ريال مدريد قصة حب مستمرة مع الألقاب.

"هناك علاقة قوية مع الكرة الذهبية على وجه التحديد وأتوقع استمرارها".

ويعتبر مودريتش سابع لاعب في تاريخ ريال مدريد يحقق الجائزة، حيث فاز بها من قبله ألفريدو دي ستيفانو ولويس فيغو وفابيو كانافارو ورايموند كوبا والظاهرة رونالدو وكريستيانو رونالدو المنتقل حديثاً ليوفنتوس، والذي فاز بها أربع مرات خلال فترة تواجده مع النادي الإسباني.