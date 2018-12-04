تقرير: إبراهيموفيتش يوافق على العودة لميلان

زلاتان إبراهيموفيتش

توصل ميلان لاتفاق نهائي مع المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش للانضمام إلى صفوفه في يناير القادم وفقاً لتقارير إعلامية.

وظهر الدولي السويدي بشكل مميز مع لوس أنجيليس غالاكسي لتنتشر الأنباء حول عودته من جديد لأوروبا.

وأكد موقع "جول" أن الاتفاق تم وأن إبراهيموفيتش سيعود لميلان خلال سوق الانتقالات الشتوي.

وبدأت المحادثات بين جميع الأطراف منذ بضعة أسابيع، تحت إشراف مينو رايولا وكيل أعمال الهداف السويدي.

وتوصل ميلان أخيراً لاتفاق مبدئي مع "إبرا" بعد موافقته على العرض الإيطالي بكافة تفاصيله.

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ويأتي ذلك رغم بعض المشاكل التي واجهت الصفقة، وكان أبرزها فرص المهاجم في المشاركة كأساسي، في ظل تواجد غونزالو هيغواين.

ويعود بذلك صاحب الـ 36 عاماً لميلان، حيث سبق وأن لعب معه في الفترة من 2010 إلى 2012 وفاز معه بالدوري الإيطالي.

ونجح إبراهيموفيتش في تسجيل 148 خلال 294 مباراة خاضها طوال مسيرته في إيطاليا مع إنتر ويوفنتوس وميلان.

وقد تشهد الصفقة أيضاً رحيل باتريك كوتروني عن ميلان في يناير، لكن الصورة لا تبدو واضحة بشكل كامل حتى الآن.