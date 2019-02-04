سيرجيو أغويرو

قاد المهاجم سيرجيو أغويرو فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز مهم على منافسه آرسنال بنتيجة (3–1)، وذلك بعد تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) على ملعب الاتحاد مؤكداً تفوقه المتواصل على كبار الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ومنح الدولي الأرجنتيني حامل اللقب التقدم على منافسه في الدقيقة الأولى إثر كرة عرضية تابعها برأسه في الشباك، ليُعادل آرسنال النتيجة في الدقيقة 11. لكن أغويرو رفض أن يخرج فريقه متعادلاً وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 44 إثر تمريرة من رحيم ستيرلينغ تابعها بقدمه في المرمى مباشرةً.

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وأضاف المهاجم المتألق الهدف الثالث في الدقيقة 60، إثر عرضية أحدثت بلبلة داخل منطقة الجزاء لترتد من جسد الأرجنتيني وتدخل الشباك.

وبهذه الثلاثية، عزز أغويرو مركزه في ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفاً وأكد أنه الهداف الدائم في مواجهة كبار الدوري الإنجليزي.

بهذه الحصيلة، نجح أغويرو في هز شباك الأندية الأربعة الكبرى في الدوري الإنجليزي، حيثُ سجل في شباك مانشستر يونايتد هدفاً، وفي مرمى ليفربول هدفاً أيضاً، وثلاثة أهداف في شباك آرسنال، كما زار مرمى تشيلسي مرتين في مباراة الدرع الخيرية.