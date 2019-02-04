محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر يناير

محمد صلاح

حصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر يناير المنصرم.

وتفوق المصري على ثلاثي مانشستر يونايتد، دافيد دي خيا، وماركوس راشفورد، وبول بوغبا، بالإضافة إلى ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي، وتروي دينيي مهاجم واتفورد.

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وشارك صلاح مع ليفربول في 4 مباريات خلال يناير، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، وقاد الريدز للحفاظ على صدارة الترتيب.

ويتصدر النجم المصري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف وحيد على بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، وبفارق هدفين عن هاري كاين نجم توتنهام المصاب حالياً.