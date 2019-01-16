رئيس برشلونة ينهي الجدل حول مستقبل فالفيردي‎

إيرنيستو فالفيردي

كشف رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، حصرياً لصحيفة “سبورت” الكتالونية، أن إيرنيستو فالفيردي المدير الفني الحالي للفريق سيستمر للموسم المقبل.

وأبدى بارتوميو اقتناعه بأن فالفيردي سيبقى مسؤولاً عن البارسا الموسم القادم خلال مقابلة أجريت معه على هامش اختيار جوردي آلبا، أفضل رياضي كتالوني لهذا العام.

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ووقع فالفيردي عقداً مع برشلونة لمدة موسمين ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكنه يحتوي خياراً يسمح بتمديده موسماً ثالثاً، وهو ما سيفعله النادي، حيث قال بارتوميو: ”نحن في برشلونة لا نشك بأن فالفيردي سيستمر مدرباً للفريق الموسم المقبل. بالطبع سنتحدث معه في الفترة القادمة، هذا ما اتفقنا عليه.

“نثق كثيراً بفالفيردي؛ لأنه يقوم بعمل كبير، إنه رجل ذكي ويعرف جيداً أسلوب برشلونة في اللعب ويقوم بإدارة المباريات بطريقة تعجبنا كثيراً”.