سفر ميسي لإيطاليا يغضب إدارة برشلونة

ليونيل ميسي

سافر النجم ليونيل ميسي إلى إيطاليا بشكل مفاجىء الاثنين الماضي، وأشيع بأن سبب الزيارة هو الالتقاء بطبيب التغذية الشهير جوليانو بوسير، لكن الزيارة أثارت استياء نادي برشلونة.

واستغل ميسي يوم عطلته للسفر إلى إيطاليا، لكن "البرغوث" لم يكشف عن السبب، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل الإعلام أنه سيلتقي بالطبيب المختص بشؤون التغذية لأفضل الرياضيين في العالم، والذي يتعامل معه النجم الأرجنتيني منذ 2015.

وكانت آخر زيارة يقوم بها ميسي لعيادة بوسير في العام الماضي قبل كأس العالم، لكن البارسا اندهش للغاية من أنباء ذهابه إلى نفس العيادة هذا الأسبوع، واضطر للتواصل مع ممثلي ميسي للحصول على شرح.

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ويرجع سبب غضب برشلونة إلى أن الإدارة اتفقت مع اللاعب على التعاون مع طبيب تغذية النادي، وألا تكون هناك زيارات لبوسير إلا بإذن من البارسان وهو ما لم يحدث في الزيارة الأخيرة.

واضطر وكلاء ميسي لتوضيح الحقيقة، مؤكدين أن موكلهم لم يذهب للقاء بوسير على عكس كل ما تردد عبر وسائل الإعلام، وأنه ملتزم بالتعامل مع طبيب التغذية في برشلونة منذ سبتمبر الماضي.

وأوضح مندوبو قائد برشلونة، أن السفر إلى إيطاليا كان لأسباب "احترافية" دون إعطاء تفاصيل، ومن الممكن أن يتعلق الأمر بالدعايات والإعلان لشركة ما، لكونه يشعر بالرضا عن التعامل مع طبيب تغذية النادي، بعدما توقفت الشكوى من "القيء" في الملعب خلال المباريات في المواسم السابقة.