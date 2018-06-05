ألفيش يجري جراحة في ركبته اليمنى

داني ألفيش

أجرى داني ألفيش، ظهير باريس سان جيرمان الأيمن جراحة في ركبته اليمنى أجراها طاقم طبي لجراحة العظام في باريس.

وتعرض الدولي البرازيلي لهذه الإصابة نهاية الموسم الماضي، مما أبعده عن قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم.

وذكر بيان لباريس سان جيرمان، أن العملية أجريت اليوم في محاولة لتقليل فترة غيابه عن الملاعب قدر المستطاع.

وانتشرت شائعات حول حالة ألفيش، حيث قالت تقارير أن توماس توشيل المدير الفني الجديد للباريسي، لا يقتنع بأداء ألفيش في الوقت الذي قالت وسائل الإعلام الإسبانية أن النجم البرازيلي طلب من إشبيلية التعاقد معه.

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وسبق لألفيش اللعب في صفوف النادي الأندلسي في الفترة ما بين 2002 و2008، قبل أن يرحل إلى برشلونة.

وتعرض ألفيش للإصابة خلال المباراة النهائية لكأس فرنسا بين باريس سان جيرمان ولي زيربييه الذي يلعب في الدرجة الثالثة، والتي انتهت لصالح فريق العاصمة بنتيجة 2-0.