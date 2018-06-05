ميسي: لست الأفضل وأنا مجرد لاعب مختلف

ليونيل ميسي

أصر ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين أنه مجرد لاعب مختلف رغم كونه من بين الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وفاز "ليو" بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات مع مسيرة تاريخية رفقة البارسا محلياً وأوروبياً، لكنه ما زال يرى أنه مختلف عن غيره فقط.

وقال الهداف الأرجنتيني في تصريحات صحفية: "لا أعتبر نفسي الأفضل، أعتقد أني مجرد لاعب مختلف، جميعنا نتساوى على أرض الملعب عندما تبدأ المباراة".

وتطرق نجم برشلونة للحديث عن كأس العالم، حيث قال: "علينا أن نستعد جيداً لهذا الحدث الكبير لأننا حاربنا خلال التصفيات للنهاية من أجل الصعود ولم يكن لدينا الوقت الكافي للتحضير".

ماركا: انتقال نيمار لريال مدريد ما زال محتملاً

آسينسيو: لا أستطيع تخيل ريال مدريد دون رونالدو

رسمياً: إيقاف بوفون 3 مباريات أوروبياً

رسمياً: فريد ينتقل إلى مانشستر يونايتد

ميلان يجدد عقد رومانيولي

وانتظر منتخب الأرجنتين حتى الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية لحسم تأهله إلى كأس العالم، وكان قريباً من الغياب عن المونديال.

وتابع ميسي: "لدينا فريق قوي قادر على المنافسة والفوز بالبطولة، نحن في نفس مستوى فرنسا وألمانيا والبرازيل وإسبانيا. سنحاول الفوز في كل مباراة وبذل أقصى ما نستطيع".

ويتواجد منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة الرابعة في كأس العالم إلى جانب منتخبات آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.