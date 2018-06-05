إنييستا يرغب بمواصلة تمثيل إسبانيا بعد كأس العالم

أندريس إنييستا

ترك أندريس إنييستا الباب مفتوحاً أمام فرصة الاستمرار مع منتخب إسبانيا عقب نهائيات كأس العالم 2018.

وكان أسطورة الوسط قد رحل عن برشلونة نهاية الموسم الماضي واضعاً حداً لمسيرة طويلة وناجحة مع النادي الكتالوني استمرت 22 عاماً توج خلالها بجميع البطولات الممكنة.

وانتقل صاحب الـ 34 عاماً إلى فيسيل كوبي الياباني ليفتح صفحة جديدة في مسيرته الاحترافية.

وقال إنييستا في تصريحات صحفية عن المشاركة المستقبلية مع المنتخب الإسباني: "لم يتم استدعائي بسبب ما قمت به، وإنما بسبب كوني جاهزاً، هذه النسخة من كأس العالم من الممكن أن تكون آخر ظهور لي، ولكن بعد نهايتها، سيتم تحليل كل شيء بمجرد البدء في اليابان ورؤية الظروف الجديدة.

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"لا أستبعد الاستمرار، ولكني أعلم مدى صعوبة الأمر بعد ترك برشلونة، سيكون الموقف صعباً قليلاً بالنسبة لي للمواصلة هنا، ولكن بمجرد نهاية كأس العالم، سنرى كل شيء، وسنقوم بتحليله".

ودخل إنييستا قائمة إسبانيا المشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم، وكان نجم الوسط صاحب هدف فوز لا روخا بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا على حساب منتخب هولندا.