ماركا: انتقال نيمار لريال مدريد ما زال محتملاً

نيمار

تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن إمكانية انتقال النجم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

وتألق الدولي البرازيلي في الماضي مع برشلونة في إسبانيا، قبل أن يغير الأجواء في صفقة ضخمة وصادمة صوب الدوري الفرنسي الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو، لكن صحيفة "ماركا" المدريدية أكدت رغبة المهاجم في العودة لليغا من بوابة ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الملكي لا تزال ترغب بدورها في استقطاب نيمار لدعم هجوم الفريق الذي قد يرحل عنه كريستيانو رونالدو.

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وأضافت بأن على الهداف البرازيلي أن يضغط على إدارة النادي الباريسي ويؤكد لهم أنه يحلم بالعودة للدوري الإسباني بعد أن قضى موسماً واحداً فقط في صفوف باريس سان جيرمان.

يذكر أن تصريحات رونالدو وبعض تقارير وسائل الإعلام تشير إلى أن الدولي البرتغالي يرغب بالرحيل عن ريال مدريد، وذلك بعد أن سبقه المدرب زين الدين زيدان.