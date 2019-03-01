ألمانيا تواجه الأرجنتين ودياً في أكتوبر

منتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم إقامة مباراة ودية يستضيف خلالها المانشافت نظيره الأرجنتيني في 9 أكتوبر المقبل في مدينة دورتموند.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره الصربي في 20 من الشهر الجاري في المباراة الودية الأولى.

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ويخوض المنتخب الألماني 8 مباريات أخرى هذا العام ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020، حيث يستهلها بمواجهة صعبة أمام مستضيفه المنتخب الهولندي في 24 مارس، حيث خسر 0-3 في بطولة دوري الأمم العام الماضي، كما يواجه أيضاً منتخبات بيلاروسيا وإستونيا وإيرلندا الشمالية.