الثأر عنوان كلاسيكو الدوري الإسباني

من مباراة كلاسيكو كأس الملك

يستقبل ريال مدريد غريمه برشلونة السبت في مباراة الكلاسيكو، الثانية خلال أربعة أيام، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويتطلع الفريق الذي يدربه سانتياغو سولاري إلى الانتصار هذه المرة بعدما خسر بطل أوروبا 0-3 على ملعبه، سانتياغو بيرنابيو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (1-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب).

وسجل البارسا ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، سجل منها لويس سواريز هدفين، لكن ريال مدريد كان قد أضاع العديد من الفرص قبلها.

وأهدر فينيسيوس جونيور العديد من الفرص رغم أن طاقته وتحركاته كانتا محور أداء أساسي لمدريد في صنع العديد من الفرص، وما زال جونيور (18 عاماً) لاعباً مبتدئاً نسبياً وإذا تمكن من تحسين إنهائه للهجمات سيصبح من أفضل لاعبي الدوري الإسباني.

وقال سولاري: “إنهاء الهجمة شيء يمكن تحسينه بمرور الوقت، وبالنضوج، ولكن يمكن تحسينه على وجه الخصوص خلال التدريبات. لا يوجد وقت كاف بين المباريات، ولكن يمكنه أن يتطور في التدريبات”.

وربما يدفع ريال مدريد بغاريث بايل في التشكيل الأساسي في مباراة السبت، حيث يعتبر لاعباً خطيراً أمام المرمى أكثر من لوكاس فاسكيز، الذي حل محله في التشكيل الأساسي.

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وأضاف: “في كرة القدم الأهداف والفعالية عاملان مهمان وبرشلونة يمتلكهما. حظينا بفرصنا ولكننا كنا بحاجة إلى التسجيل منها. سنحاول أن نكون أفضل أمام المرمى في المباريات المقبلة”.

في الوقت نفسه، ورغم الفوز الكبير إلا أن لاعبي برشلونة يعلمون أنهم بحاجة إلى التطوير لتوجيه ضربة قاتلة لريال في صراع التتويج بلقب الدوري.



ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن ريال، وفوز آخر في بيرنابيو سيكون كافياً لإبعاد الفريق عملياً عن سباق التتويج باللقب.

وقال إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة: “افتقدنا غرض الهجوم وكنا بحاجة إلى الضغط أكثر في الملعب”.

وأضاف: “يجب أن نطور هذا يوم السبت. مباراة الدوري مختلفة. تعززت معنوياتنا. لم يكونوا دقيقين ويجب أن نوقف حصولهم على العديد من الفرص”.

وربما يقوم المدرب بإعادة المدافع سامويل أومتيتي للتشكيل الأساسي، بينما يظل فيليبي كوتينيو، أغلى صفقات الفريق، على مقاعد البدلاء للحصول على الراحة بعدما شارك بديلاً في مباراة الأربعاء.