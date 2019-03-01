فالنسيا يواجه برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تجاوز عقبة بيتيس

مورينو يقود فالنسيا للنهائي

تأهل فالنسيا لمواجهة برشلونة على لقب كأس ملك إسبانيا بعد بلوغه النهائي للمرة الأولى في 11 عاماً عقب تغلبه 1-0 على ضيفه ريال بيتيس على ملعب ميستايا أمس الخميس.

إذ منحه هدف رودريغو مورينو في الشوط الثاني الانتصار 3-2 في النتيجة الإجمالية.

وسيلعب فالنسيا الذي نال اللقب في آخر مرة بلغ فيها النهائي في 2008، ضد برشلونة الفائز باللقب 30 مرة في 25 مايو على ملعب بينيتو بيامارين.

وعدل فريق المدرب مارسيلينو تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 في مباراة الذهاب ضد بيتيس وكان يكفيه التعادل بدون أهداف للوصول إلى النهائي، وبدا أنه امتص ضغط بيتيس الذي استحوذ على الكرة لأغلب الفترات.

وأتيحت أفضل الفرص للفريق الزائر في شوط أول متكافئ ومتوتر وأنقذ خاومي دومينيك حارس فالنسيا تسديدة قوية من جيسي فيما وضع عيسى ماندي مدافع بيتيس كرة بضربة رأس بجوار المرمى بعد ركلة ركنية.

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وأظهر فالنسيا أكبر بعد الاستراحة وتقدم بفضل هجمة جيدة في الدقيقة 56 عندما انطلق كيفين غاميرو داخل منطقة الجزاء وأرسل تمريرة عرضية إلى مورينو الذي هز الشباك بسهولة من مدى قريب.

وأصبح بيتيس بحاجة إلى هدفين للحفاظ على آماله في خوض النهائي الذي سيقام على ملعبه وواصل الاستحواذ على الكرة لكن فالنسيا أغلق المساحات ولم يتعرض لخطر.

ووصل المدرب مارسيلينو إلى أول نهائي بارز بعدما خسر ثلاث مرات في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالإضافة إلى الدور ذاته في الدوري الأوروبي مع راسينغ سانتاندير وفياريال وفالنسيا.

وقال أن فريقه كوفئ بعد الموسم الصعب الذي يخوضه إذ يحتل المركز التاسع في الدوري الإسباني بعد تعادله في 15 من 25 مباراة حتى الآن.

وأبلغ مارسيلينو الصحفيين: "هذا إهداء إلى تشكيلتنا المذهلة التي عانت كثيراً واستحقت هذه الجائزة".

وأضاف: "اللاعبون يستحقون ذلك والنادي والجماهير أيضاً بعد 11 عاماً (آخر ظهور فالنسيا في النهائي). الطاقم التدريبي أيضا يستحق ذلك وسنستمتع بهذا النهائي".

وتغلب برشلونة، الفائز باللقب في آخر أربعة مواسم، 3-0 على مستضيفه ريال مدريد في مباراة الإياب يوم الأربعاء لينتصر 4-1 في النتيجة الإجمالية في المواجهة الأخرى في نصف النهائي.

وأخرج البارسا منافسه فالنسيا من الكأس في نصف نهائي الموسم الماضي وفي 2016 ولم يلعب الفريقان في النهائي منذ 1971 عندما انتصر الفريق الكتالوني 4-3 بعد وقت إضافي.