دي يونغ: راموس قد يندم على فعلته

فرينكي دي يونغ

يعتقد الصاعد فرينكي دي يونغ نجم وسط أياكس أمستردام أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد قد يندم على تعمده التعرض للإيقاف.

وخسر أياكس أمام ريال في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-2 في مباراة تعمد راموس خلالها الحصول على بطاقة صفراء، وهي البطاقة الثانية له مما عنى غيابه عن مباراة إياب هذا الدور بداعي الإيقاف، على أن يصبح جاهزاً للدور التالي.

لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر معاقبة الدولي الإسباني بالإيقاف مباراتين.

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ويرى دي يونغ أن قائد ريال مدريد قد يندم على فعلته، حيث قال لاعب الوسط الذي يستعد للانتقال إلى برشلونة الموسم القادم: "ريال هو المفضل للتأهل، لكن راموس قد يندم على ما فعله.

"رغم تفوقهم في الذهاب، إلا أن جميع الاحتمالات تبقى مفتوحة".

يذكر أن أياكس عليه الفوز بفارق هدفين في لقاء الإياب على ملعب سانتياغو بيرنابيو نهاية الأسبوع من أجل بلوغ ربع النهائي.