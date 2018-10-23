أنشيلوتي: رونالدو سيعيد للدوري الإيطالي عظمته

صورة أرشيفية لأنشيلوتي ورونالدو

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي بقدوم كريستيانو رونالدو ليوفنتوس مؤكداً أنه يمثل حقبة جديدة للدوري الإيطالي.

وأنهى الدولي البرتغالي مسيرته الحافلة مع ريال مدريد الصيف الماضي، منضماً إلى يوفي مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

وصاحب الصفقة ترحيب كبير في ايطاليا وصل إلى أنشيلوتي مدرب أحد أشرس منافسي يوفنتوس.

وقال المدرب الشهير: "وصول رونالدو شكل علامة مميزة لصورة الدوري الإيطالي وإشارة لعودته إلى كامل قوته.

"منذ فترة طويلة والدوري الإيطالي يفتقد للنجوم الكبار من نوعية زيدان ومارادونا وبلاتيني وزيكو وشيفيتشينكو وكاكا وإبراهيموفيتش.

"تواجد رونالدو الآن يمكنه إعادة هذه الحقبة مرة أخرى لأنه لاعب محترف على أعلى مستوى، ربما الخطأ الوحيد له هو توقيعه ليوفنتوس".

أما عن نابولي: "اختلف الآن النادي كثيراً، لا يوجد لدينا مارادونا، لكننا على مستوى عالٍ جداً ونمتلك العديد من اللاعبين الصغار المميزين".

شكوك حول مشاركة بيريشيتش وبروزوفيتش أمام برشلونة

قمة بين يونايتد ويوفنتوس ولقاء مصيري لريال مدريد ومدربه لوبيتيغي

إيكاردي: يؤسفني غياب ميسي وإنتر لا يقل عن برشلونة بشيء

رونالدو يرد على اتهامه في قضية الاغتصاب

أهداف مباراة آرسنال وليستر سيتي 3-1 الدوري الإنجليزي

وعن مواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان، قال أنشيلوتي: "لم تكن هنالك أي نية لغرس الصبغة الإيطالية على النادي، لكن من الجيد رؤيتهم يتطورون الآن وقدرتهم على تكوين فريق يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا".



أسلوب أنشيلوتي الخاص: "لا يوجد مصطلح من هذا النوع، أقوم ببناء فريقي بما يناسب شخصيات اللاعبين الموجودين بغض النظر عن أي شيء".

وتأتي تصريحات أنشيلوتي قبل المواجهة المرتقبة بين نابولي وباريس سان جيرمان غداً الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.