شكوك حول مشاركة بيريشيتش وبروزوفيتش أمام برشلونة

إيفان بيريشيتش

أعلن إنتر قائمة فريقه المسافرة إلى إسبانيا لمواجهة برشلونة في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، ورغم أنها تضمنت الثنائي إيفان بيريشيتش ومارسيلو بروزوفيتش، إلا أن مشاركتهما محل شك.

وأفادت التقارير المتابعة لتدريبات النيراتزوري أن الدوليين الكرواتيين تدربا بشكل فردي بعيداً عن المجموعة، إلا أن بروزوفيتش انضم لزملائه في الجزء الأخير من التدريب، وسيخضع الثنائي للمزيد من الفحوصات وسيتم تقييم حالتيهما صباح الغد لتحديد قدرتهما على المشاركة من عدمها.

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وغاب عن الفريق لاعب وسطه رادجيا ناينغولان بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال ديربي لا مادونينا أمام ميلان الأحد الماضي، والذي أنهاه النيراتزوري لصالحه بهدف ماورو إيكاردي القاتل.

في الجانب الآخر، سيغيب ليونيل ميسي عن برشلونة بعد تعرضه لإصابة في كتفه الأيمن خلال مواجهة إشبيلية التي حسمها الفريق الكتالوني لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين.