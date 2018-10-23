رونالدو يرد على اتهامه في قضية الاغتصاب

كريستيانو رونالدو

أكد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، أنه يدرك أنه مثال يحتدى به على أرضية الملعب وخارجه.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي عشية حلول يوفي ضيفاً على فريقه السابق مانشستر يونايتد ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا: “أدرك أني مثال للناس 100%، على أرضية الملعب وخارج أرضية الملعب”.

ووجد صاحب الـ 33 عاماً نفسه في الأسابيع الأخيرة أمام إعادة فتح تحقيق في لاس فيغاس في التهم التي رفعتها كاثرين مايورغا (34 عاماً)، التي تدعي تعرضها للاغتصاب من قبله في 13 يونيو 2009.

ونفى رونالدو سابقاً بشدة التهم الموجهة إليه وحظي بدعم ناديه.

وفي المؤتمر الصحفي، قال اللاعب: “أنا مبتسم دائماً، أنا سعيد، وممتن باللعب في نادٍ رائعٍ، ولأن لدي أسرة رائعة وأربعة أطفال، وأنا بصحة جيدة، لدي كل شيء. أما الباقي، فهو لا يعيقني.

“أنا في حالة جيدة جداً جداً”.

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ولم يؤثر هذا الاتهام حتى الآن على مستوى رونالدو في الملعب بالنسبة لناديه الجديد الذي انضم إليه مطلع الصيف من ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو.

وسجل رونالدو خمسة أهداف في مبارياته الست الأخيرة في الدوري الإيطالي، لكنه لم يفتتح حتى الآن غلته في دوري الأبطال، والتي خاض فيها 30 دقيقة فقط هذا الموسم في الجولة الأولى أمام فالنسيا، قبل أن يطرد ويغيب عن الجولة الثانية.

وأردف رونالدو قائلاً: “لن أكذب في هذا الموقف”، مضيفاً: “المحامون الذين وكلتهم للدفاع عني واثقون وبطبيعة الحال أنا أيضاً”، موضحاً: “أهم شيء هو أني استمتع بكرة القدم، واستمتع بحياتي. الباقي، لدي أناس يعتنون بحياتي. بالطبع، الحقيقة تأتي دائماً في المركز الأول. لذلك، أنا جيد”.

وتطرق رونالدو لعودته الى ملعب أولد ترافورد حيث برز على الساحة العالمية بين العامين 2003 و2009، قبل الانتقال إلى ريال مدريد.

وقال البرتغالي: “العودة إلى مانشستر تحمل معها عاطفة هائلة، عندما تابعت سحب القرعة، تذكرت التاريخ الذي صنعته هنا.

“أحرزت كل الألقاب هنا، تذكرت المشجعين، وتذكرت أحد الأشخاص الذين ساعدوني الى أقصى حد (المدرب السابق) أليكس فيرغسون”.

وفيما يتعلق بخسارات ريال مدريد المتتالية واحتمالات إقالة مدربه يولين لوبيتيغي قال رونالدو: “لست الشخص المناسب للإجابة عن حالة ريال مدريد”.