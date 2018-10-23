إيكاردي: يؤسفني غياب ميسي وإنتر لا يقل عن برشلونة بشيء

ماورو إيكاردي

أكد الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر أنه سعيد في ناديه ولا يفكر بالعروض حتى تأتي.

وسيلاقي إيكاردي المنتشي بفوز متأخر بأقدامه على الغريم ميلان في ديربي ميلانو، برشلونة غداً الأربعاء على ملعب كامب ناو ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بغياب مواطنه نجم البارسا ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

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وقال قائد النيراتزوري لإذاعة “أوندا سيرو” عن لقاء البارسا: آسف لغياب ليو، إنه لأمر رائع مواجهة النجوم، ميسي الأفضل في العالم، نعلم أن غيابه خسارة كبيرة لبرشلونة، لكننا ذاهبون هناك للفوز فلسنا أقل منهم بشيء.

وألمحت عدة صحف إيطالية وإسبانية عن إمكانية انتقال إيكاردي لعدة أندية كبيرة وأبرزها ريال مدريد الذي سيضطر لدفع ما يقارب 110 مليون يورو قيمة فسخ عقد الهداف الأرجنتيني الحالي مع إنتر في يوليو المقبل، لكن الأمر لا يبدو واضحاً بالنسبة لإيكاردي نفسه الذي علق قائلاً: "هنالك الكثير من الشائعات. سنتحدث بالأمر عندما تأتي العروض ويتم تقييمها، لكني سعيد جداً في إنتر.