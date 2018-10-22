أهداف مباراة آرسنال وليستر سيتي 3-1 الدوري الإنجليزي

أوباميانغ يسجل هدفين من أهداف آرسنال الثلاثة

استمرت صحوة آرسنال بتغلبه على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جرت على ملعب الإمارات ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل للغانرز كلٌ من مسعود أوزيل (45)، وبيير إيميريك أوباميانغ (هدفان في الدقيقتين 63 و 66)، أما هدفا الثعالب الوحيد فجاء عن طريق هيكتور بيليرين الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31.

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ورفع آرسنال رصيده بهذا الانتصار إلى 21 نقطة ارتقى إثرها للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.