أنشيلوتي: رونالدو لم يتغير

صورة أرشيفية لرونالدو وأنشيلوتي

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي أنه لا يرى أن كريستيانو رونالدو نجم الغريم يوفنتوس قد تغير.

وسبق لأنشيلوتي تدريب رونالدو في ريال مدريد حيث توجا سوياً بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2014.

وقال المدرب الإيطالي: "شاهدت رونالدو عندما واجهنا يوفنتوس، وكان مثلما رأيته دائماً، فهو لاعب حاسم ومتحمس لتحقيق المزيد.

"لا أعتقد أنه تغير كثيراً مقارنة بالأيام التي كنت أدربه فيها، لا يزال من طينة الكبار ولاعب يستطيع صنع الفارق".

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وعن مشوار نابولي في الدوري الأوروبي قال أنشيلوتي: "سنحاول الفوز باللقب، في الأعوام الأخيرة رأينا فرقاً كبيرةً تفوز بالبطولة مثل أتلتيكو مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، سنفعل كل شيء من أجل الظفر بها".

يذكر أن نابولي انتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته في دوري أبطال أوروبا.