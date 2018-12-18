رسمياً: مانشستر يونايتد يقيل مورينيو

جوزيه مورينيو

أعلن مانشستر يونايتد إقالة المدرب جوزيه مورينيو صباح اليوم، وذلك بعد الخسارة في كلاسيكو إنجلترا أمام ليفربول بنتيجة 3-1 منذ أيام.

وكان المدير الفني البرتغالي يقدم أداءً متواضعاً مع الفريق الإنجليزي مؤخراً، ليخرج بعدة نتائج سيئة هذا الموسم رغم التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والفوز على يوفنتوس في إيطاليا.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس في الدوري الإنجليزي حالياً برصيد 26 نقطة فقط بعد مرور 17 مرحلة من الموسم.

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كعادته، كان مورينيو يعاني من خلافات كثيرة مع اللاعبين الكبار في مانشستر يونايتد مثل بول بوغبا الذي لم يعد يشارك بصفة أساسية في الفترة الماضية.

يذكر أن أبرز المرشحين لخلافة "ذا سبيشل ون" هو زين الدين زيدان والنجم السابق ريان غيغز.